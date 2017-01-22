Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в поединке 19-го тура чемпионата Испании против Малаги (2:1). Новость передает издание iSport.ua.

Вчерашняя победа Сливочных была омрачена травмами Луки Модрича и Марсело. Уже в следующую среду Реалу предстоит сразиться с Сельтой в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании (первый матч 2:1 в пользу Сельты – прим.)

Зинедин Зидан не скрывал своего разочарования от травм ключевых футболистов команды.

«Я бл**ь за**ался уже от всех этих травм. Нам необходимо обязательно побеждать в среду и каждый игрок на счету.

У Луки Модрича есть повреждение. Пока мы не знаем ее тяжести, но надеемся, что МРТ ничего серьезного не выявит», – эмоционально высказался Зидан.

Помимо этого, французский специалист прокомментировал голевую засуху форвардов Карима Бензема и Криштиану Роналду.

«Карим и Криштиану не забивают в последних играх, но я не волнуюсь, все будет в порядке.

Наши болельщики всегда требовательны к команде, но порой игроки и тренеры должны ощущать больше любви со стороны фанатов. Когда у нас есть трудности, наши болельщики должны поддерживать нас, чтобы команда сохраняла спокойствие и уверенность в себе», – резюмировал ЗиЗу.