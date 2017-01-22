Украинский активист Олег Ермохин предложил главе государства Петру Порошенко назначить бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили послом в Грузии. Украинец опубликовал электронную петицию, на сайте Порошенко, передает Reactor.

Саакашвили имеет обширный опыт в реформировании Грузии, где был президентом страны. Поскольку в мае 2015 года он получил гражданство Украины, то может стать послом в Грузии, — отметил Ермохин, передает Грузия Online.

Пока петицию поддержали 108 человек. Для того, чтобы власти Украины рассмотрели это предложение, под ним должны подписаться не менее 25 тыс человек в течение трех месяцев.