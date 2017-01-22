В последние дни в торговых сетях наблюдается дефицит мяса курицы. Наблюдения корреспондентов haqqin.az свидетельствуют о том, что отделы крупных супермаркетов, в которых продается курятина, практически опустошены.

«В начале недели имелись проблемы с поставщиками, но они уже решены. Сейчас на прилавках есть товар всех фирм», — рассказал на условиях анонимности сотрудник супермаркета Fresko.

В супермаркете Neptun, рассоложенном вблизи станции метро «Хатаи» также признались, что прежнего выбора курятины уже нет. В наличии проблем с поставками бройлерного мяса признались и продавцы близлежащих магазинов.

«У нас в продаже есть замороженная курица, но ее мало. Последние 3-4 дня мы вообще не закупали товар. После нового года продажи идут не очень хорошо», — признается продавец Намик Алиев.

По его словам, с начала года мясо курицы подорожало примерно на 0,2 маната за килограмм. При этом продавец не исключил дальнейший рост цен на курицу.

Сотрудник отдела продаж компании Siyəzən broyler Худу Абдиев опроверг слухи о прекращении поставок товара в магазины Баку. По его словам, в последнее время введен запрет на ввоз мяса курицы из ряда стран, но местное производство не останавливалось.

Аналогичную позицию высказали в компании Garant Aqro, которая производит мясо курицы под маркой Mərcan.

В свою очередь, глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвелиев отметил, что из-за эпидемии птичьего гриппа запрещен ввоз мяса курицы из стран Европы, а также ряда областей России и Ирана. В настоящее время в Азербайджан ввозится мясо птицы из Турции, Украины, Бразилии и США.

Экономический эксперт Вахид Магеррамов считает, что дефицит мяса курицы может быть вызван тем, что местные компании сокращают производство. Выращивать курицу становится невыгодно из-за роста курса доллара, за который закупается корм и другие ингредиенты. Компании также не могут повысить цены на свой товар из-за падения покупательской способности населения. Поэтому они идут на сокращение.