Сильный пожар на НПЗ в Японии

В Японии в городе Арита префектуры Вакаяма вечером 22 января произошел крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает Газета.ру со ссылкой на NHK.

В настоящее время информации о пострадавших или погибших при инциденте нет. При этом власти объявили об эвакуации почти 3 тыс. человек из близлежащих районов.

По данным телеканала, возгорание было зафиксировано около 16.00 по местному времени (11.00 бак.вр.).

Согласно предварительным данным, воспламенился контейнер со смазочными материалами.

Завод занимается в том числе производством керосина, бензина.