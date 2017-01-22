В провинции Эрзурум на востоке Турции горы покрылись плотным слоем снега. Для молодёжи это время катания на санях. Для людей старше и любителей лыж рядом с Эрзурумом работает горнолыжный курорт Паландокен. И лишь для турецких пенсионеров счастливое детское время осталось далеко позади. Но не для пяти жителей деревни Бас Цаклаклар: вооружившись пластиковыми тазиками, мужчины отправились покорять местный холм, чтобы скатиться с него.

Чтобы придать старикам дополнительное ускорение, члены семьи привязали верёвки к ногам двоих пенсионеров и разгоняли их перед спуском, сообщает Daily Mail. Но не обходилось без казусов — иногда верёвки путались и пожилые люди сталкивались.

Впрочем, по реакции пенсионеров на видео видно, что затея им сильно понравилась. Притом настолько, что один из них заявил впоследствии, что в следующий раз они отправятся кататься на Паландокен.