Практически все страны сокращают добычу нефти по планам, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, который участвует в плановом заседании комитета по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК, передает ТАСС.

«Мы отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои обязательства в соответствии с соглашением. Цифры я скажу вам после сегодняшнего заседании. Но мы сейчас практически по всем странам видим динамику, которая соответствует первоначальным планам», — сказал он в ответ на вопрос о ходе выполнения договоренностей.

Все российские компании сокращают добычу нефти в соответствии с планом, заявил Новак.

«На сегодняшний день, по тем данным, которые мы мониторим, все компании выполняют свои обязательства», — сказал он.

По словам Новака, добыча нефти в РФ январе составляет 11,15 млн баррелей в сутки.

«Где-то примерно 11 миллионов 150 (тысяч баррелей в сутки — прим. ред.)», — сказал он, отвечая на вопрос об уровне добычи в январе.

Он также отметил, что к концу января Россия будет идти темпами сокращения добычи в 100 тысяч баррелей в сутки. На вопрос о том, сможет ли РФ выйти на сокращение 200 тысяч баррелей нефти в сутки уже в феврале, министр затруднился ответить.

Российский министр заявил, что по итогам неформального заседания подготовлен «проект документа, который будет описывать деятельность комитета».

По словам Новака, вопрос о включении экспортного показателя в механизм контроля по нефти в повестке дня не стоит.

«Этот вопрос не стоит на повестке дня на сегодняшний день. Все страны подтверждают, что мониторинг должен вестись на основе показателей по добыче», — сказал он.

ОПЕК не обсуждает введение штрафов за неисполнение договоренностей по сокращению добычи нефти, заявил также российский министр.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 г. подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 г. присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

В официальном коммюнике по итогам встречи ОПЕК обозначила окончательный объем сокращения добычи странами вне ОПЕК — 558 тыс. баррелей нефти в сутки.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман — на 40 тыс., Азербайджан — на 35 тыс., Казахстан — на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс.