Белый дом пообещал «призвать к ответу» прессу, чьи репортажи он считает неправильными. С таким заявлением выступил пресс-секретарь новой администрации Дональда Трампа Шон Спайсер, передает РИА Новости.

Свое первое появление в зале для брифингов он сопроводил заявлением о том, что в процессе освещения инаугурации Трампа ряд СМИ «занимался сознательно неверными репортажами».

Больше всего возмущения вызвало заявление о том, что из Овального кабинета убрали бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

Также Спайсер отметил, что с помощью визуальных эффектов в сообщениях журналистов занижалось число участников инаугурации.

По его словам, эффект небольшого присутствия был создан за счет белого пластика, который покрывал газон Национальной аллеи, что «подсветило» пустые места.

Спайсер подчеркнул, что это самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию. Так, люди полностью заполнили три района, на которых могло поместиться в общей сложности свыше семисот тысяч человек.