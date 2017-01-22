John Brennan...FILE - In this Oct. 29, 2010 file photo, Deputy National Security Adviser for Homeland Security and Counterterrorism John Brennan briefs reporters at the White House in Washington. Brennan, now President Barack Obama's nominee to be CIA director, withdrew from consideration for the job in 2008 amid criticism over the agency's use of harsh interrogation techniques, like waterboarding, against terrorist suspects. This time, in 2013, he's making it clear he strongly opposes such practices. Former and current U.S. intelligence officials say Brennan wasn't so vocal a decade ago. (AP Photo/Charles Dharapak, File)

Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан раскритиковал президента США Дональда Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы. Об этом написал его представитель Ник Шапиро в своем Twitter в воскресенье, 22 января.

«Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед мемориальной стеной, посвященной героям ЦРУ», — написал Шапиро, добавив, что, по словам Бреннана, Трампу должно быть стыдно.

Президент США посетил штаб-квартиру ЦРУ 21 января. Он выступил с речью перед сотрудниками управления, назвав их «по-настоящему ценными и удивительными специалистами». Глава государства засвидетельствовал сотрудникам спецслужбы свое уважение и опроверг утверждения, что он враждует с разведсообществом. По словам Трампа, эта вражда была выдумана СМИ.

Как уточняет РИА Новости, помимо прочего президент раскритиковал «нечестные СМИ», которые якобы пытаются поссорить его с разведкой. Также, по сообщению Associated Press, Трамп заявил, что журналисты преуменьшили размеры толпы, которая пришла на его инаугурацию.

Ранее сообщалось о том, что Бреннан обвинил Трампа в «пересечении грани дозволенного»