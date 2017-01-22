Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан раскритиковал президента США Дональда Трампа за визит в штаб-квартиру спецслужбы. Об этом написал его представитель Ник Шапиро в своем Twitter в воскресенье, 22 января.

«Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед мемориальной стеной, посвященной героям ЦРУ», — написал Шапиро, добавив, что, по словам Бреннана, Трампу должно быть стыдно.

Президент США посетил штаб-квартиру ЦРУ 21 января. Он выступил с речью перед сотрудниками управления, назвав их «по-настоящему ценными и удивительными специалистами». Глава государства засвидетельствовал сотрудникам спецслужбы свое уважение и опроверг утверждения, что он враждует с разведсообществом. По словам Трампа, эта вражда была выдумана СМИ.

Как уточняет РИА Новости, помимо прочего президент раскритиковал «нечестные СМИ», которые якобы пытаются поссорить его с разведкой. Также, по сообщению Associated Press, Трамп заявил, что журналисты преуменьшили размеры толпы, которая пришла на его инаугурацию.

Ранее сообщалось о том, что Бреннан обвинил Трампа в «пересечении грани дозволенного»