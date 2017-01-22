Несмотря на приглашение Турции присоединиться к переговорам по сирийскому конфликту в Астане,официальный Вашингтон будет представлен только на уровне посла.

Отказ направить на переговоры делегацию связан с продолжающимися до сих пор процедурами передачи власти новой администрации президента Дональда Трампа.

Тем не менее США продолжают искать пути политического урегулирования сирийского конфликта, в чем заверил исполняющий обязанности представителя Белого дома Марк Тонер:- Приглашение принять участие в переговорах в Астане в качестве наблюдателя вызвало положительную реакцию Вашингтона. Однако ввиду продолжающихся процедур передачи правления мы не сможет направить делегацию в Астану. США будут представлены на уровне посла.

Как сообщало QHA, президент репрессивного режима в Сирии Башар аль-Асад заявил о готовности вести мирные переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Астане (Казахстан) 23 января