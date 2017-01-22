Обозреватель ИД «Коммерсантъ» Сергей Строкань об итогах участия президента Азербайжана Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе — специально для портала «Москва-Баку»

Завершивший в Давосе Всемирный экономический форум, в работе которого среди других представителей политической и деловой элиты Запада и Востока принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, стал, пожалуй, самым необычным в своем истории. Впрочем, при всей непохожести на остальные встречи, проходящие ежегодно при любой геополитической погоде вот уже не одно десятилетие, форум этого года показал, что в главном Давос остался прежним Давосом. Как и 30 лет назад, когда слет мировой элиты в Швейцарской конфедерации получил свое нынешнее название, Всемирный экономический форум продолжает быть той площадкой, которая позволяет определить, кто есть кто в мировой политике и экономике. А также понять, как вместе с Давосским форумом у нас на глазах меняется наш мир.

Из лидеров независимых государств, возникших четверть века назад на обломках советской империи, в этом году в Давос приехали лишь двое — президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев (для азербайджанского лидера, кстати, это был уже десятый Давос по счету). При этом повестки Алиева и Порошенко были принципиально разными. Если украинский президент приехал просить помощи, то Ильхам Алиев ставил своей задачей активизацию равноправного партнерства с ключевыми мировыми игроками.

В итоге в этом юбилейном для него давосском году Ильхам Алиев оказался в компании открывшего форум председателя КНР Си Цзиньпина, президента Швейцарской Конфедерации Дорис Лoйтхард, политиков и дипломатов первого эшелона.

Были среди них, разумеется, и капитаны мирового бизнеса, в частности, главы компаний Procter and Gamble Europe и BP, которым азербайджанский рынок представляет уникальную возможность укрепить свои позиции на этом стратегически важном перекрестке между Востоком и Западом.

Тот факт, что Давос уже не там, и с момента его основания в 1971 году в мире произошли тектонические изменения, лучше всего проиллюстрировало вступительное слово китайского лидера Си Цзиньпина (в отличие от давосского старожила Алиева, для Си Цзиньпина это был давосский дебют, прошедший успешно).

Кто бы мог подумать, что до 1987 года называвшийся Европейский форум менеджмента, в этом году Всемирный экономический форум в Давосе предоставит право задать тон дискуссии лидеру азиатской экономики, утверждающей свое право на мировое лидерство, которое раньше принадлежало США.

В свою очередь, Ильхам Алиев, как лидер одного из крупнейших государств Среднего Востока, лежащего на «Шелковом пути», который в Пекине считают ключевым интеграционным проектом на евразийском пространстве, своими встречами и заявлениями демонстрировал: центр тяжести в мировой экономике, в самом деле, смещается в азиатско-тихоокеанский регион. В полном соответствии со словами Си Цзиньпина. Это было подтверждение того глобального тренда, который обозначил в своей речи китайский лидер.

Еще одним ярким свидетельством того, что за последние годы мир изменился до неузнаваемости, стало резонансное заявления еще одного давосского старожила – одного из ведущих российских политиков ельцинской эпохи, а ныне главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Чубайс, имя которого многих в России и далеко за ее пределами не оставит равнодушным и сегодня, сообщил, что, оказывается, подавляющее большинство участников давосского форума в этом году испытывало чувство неподдельного ужаса, сравнимого разве что с тем ужасом, который охватил мировую элиту во время финансового кризиса 2008-2009 годов. В связи с этим российские СМИ моментально взорвали информационное пространство леденящими кровь заголовками про всемирный «ужас Давоса».

Как выяснилось, сильнейшее воздействие на Анатолия Чубайса произвела победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, инаугурация которого совпала с закрытием давосского форума. По версии человека, с именем которого неразрывно связана история посткоммунистической России, Дональд Трамп формирует новый глобальный тренд – курс на национализм, изоляционизм, протекционизм и отказ от либеральных ценностей, ценностей свободного рынка и открытой экономики. Курс, который приведет мир к катастрофе, после того как все попытаются запереться в своих национальных квартирах.

В этой ситуации встречи и заявления Ильхама Алиева в Давосе фактически стали разительным контрастом с алармистскими оценками Анатолия Чубайса. Выложенная в сети видеозапись одного из выступлений азербайджанского президента, где он на свободном английском легко и непринужденно рассуждает об экономике своей страны, ее открытости, диверсификации и готовности к инновациям, показывает, что Ильхам Алиев не испытывает и тени того ужаса, который привиделся в Давосе Анатолию Чубайсу. Кроме того, Ильхам Алиев преисполнен уверенности не только в будущем собственной страны, но и в будущем мировой экономики, которой не грозит никакая катастрофа под названием «Дональд Трамп».

Учитывая, что основной темой давосского форума этого года стало «Ответственное лидерство», Ильхам Алиев показал, что лично он понимает это лидерство как готовность разделять и укреплять ценности свободного мира в политике и экономике, а также действовать не наперекор другим игрокам, руководствуясь национальным эгоизмом, а вместе с ними. Одним из примеров такого подхода может служить готовность Азербайджана поддержать решение о дополнительном сокращении добычи нефти, «если оно будет принято ОПЕК и странами, не входящими в организацию». «Считаю, что все страны должны искренне участвовать в этом процессе», — сообщил Ильхам Алиев.

В общем, в этом году Всемирный экономический форум в Давосе в очередной раз показал, кто есть кто в мировой политике и экономике. И значит, со своей задачей справился.

Участие президента Алиева в последнем Давосском форуме стало весомым аргументом Баку, доказывающим возрастающую роль Азербайджана в мировой экономике. Отношения с ключевыми игроками давно стали для страны улицей с двусторонним движением, а не выбиванием помощи или кредитов.

Это главный результат 25-летнего развития независимого Азербайджана.