Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планируемом визите в США, в ходе которого он намеривается обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает АПА, об этом заявил Эрдоган на пресс-конференции перед турне по странам Африки, в ходе которого он посетит Танзанию, Мозамбик и Мадагаскар.

“Турция выступает за территориальную целостность ближневосточных стран и не поддерживает попыток изменения карты региона. Сейчас обсуждается дата моего визита в Вашингтон. Безусловно, на переговорах с Трампом я хочу подробно обсудить эти вопросы”, — заявил Эрдоган.

По словам Эрдогана, Трамп сделал ряд заявлений, которые внимательно изучает турецкая сторона.

“Турцию интересует ситуация на Ближнем Востоке, в частности, позиция администрации Трампа по данному региону. Сегодня этот регион находится в огне. До турецкого руководства доходят некоторые высказывания по региону, и это беспокоит Анкару. Все это нужно обсудить”, — отметил турецкий лидер.

По его словам, Турция — самая сильная страна на Ближнем Востоке, которая влияет на динамику процессов в регионе. “Если кто-либо, не имеющий отношения к региону, примет решения, которые не учитывают его специфику, вопреки справедливости, то это негативно отразится на человечестве в целом”, — добавил Эрдоган.