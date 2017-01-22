Великобритания в июне 2016 года провалила испытание ядерного оружия. Как утверждает The Sunday Times со ссылкой на источники, ракета, запущенная с подводной лодки «Вендженс», полетела не в том направлении. Испытания проводились у побережья штата Флорида в США.

Газета пишет, что власти скрыли проваленное испытание. В июле премьер-министр Тереза Мэй говорила о ядерном оружии, но не упомянула об инциденте. Власти Великобритании заявили, что испытания прошли успешно. По данным газеты испытания проходили в океане на экспериментальной подводной лодке.

Подводная лодка «Вендженс» несет 16 ракет «Трайдент», которые используются для доставки ядерного оружия. Как отмечает The Sunday Times, Великобритания за последние 17 лет всего четыре раза проводила испытания своего ядерного оружия, поскольку одна ракета стоит 21 миллион долларов.