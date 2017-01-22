До выборов в парламент Германии остается шесть месяцев и на сегодняшний день расклад политических сил для канцлера этой страны Ангелы Меркель в большей мере можно считать положительным. Подобная точка зрения в интервью «Обозревателю» была озвучена одним из руководителей внешнеполитических программ и безопасности в мире Михаилом Пашковым.

Он отметил достаточно стабильный рейтинг руководителя Германии. «В общей сложности можно сказать, что Ангела Меркель сохраняет сильные позиции. Нынешний глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер не станет претендентом на должность федерального канцлера, так как он намерен вступить в борьбу за должность президента. В связи с этим можно предположить, что для Украины развитие ситуации в Германии будет иметь положительный характер, и это хорошо, поскольку позиция Меркель относительно украинского вопроса характеризуется четкостью и последовательностью.

Вместе с тем, продолжил Михаил Пашков, не стоит забывать об определенных рисках. Эксперт имеет в виду то, что в Германии растет рейтинг партии «Альтернатива для Германии», активизация евроскептических сил. Более того, по результатам последних местных выборов приходится констатировать факт ослабления рейтинга политсилы Меркель.