Четыре предполагаемых члена террористической сети “Аль-Каида” ликвидированы в результате ударов беспилотников в центральном Йемене.

Об этом передает агентство Франс Пресс.

По данным источника, пожелавшего остаться неназванным, три “вооруженных боевика “Аль-Каиды” были ликвидированы в субботу после удара беспилотника по их транспортному средству в провинции Эль-Бейда.

В результате удара в пятницу был убит местный военный инструктор боевиков в той же провинции.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт правительственных войск и повстанцев-хуситов.