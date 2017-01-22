Космический объект под названием «1991 VG», который ряд астрономов называют НЛО, приблизится к Земле летом этого года. Как пишет inquisitr.com, траектория полета неизвестного объекта говорит о пилотируемом характере его движения..

За последние несколько десятков лет астрономы несколько раз наблюдали приближающийся «1991 VG». Впервые это НЛО увидели в 1975 году. Тогда американские астрофизики решили, что это советская ракета, о которой они еще не знают. Еще один раз НЛО подошло к планете в 1991-м.

В то же время ряд других астрофизиков считают, что «1991 VG» — это космический мусор.