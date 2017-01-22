В свой первый полноценный выходной экс-президент США Барак Обама отправился на поле для гольфа. Однако назойливые папарацци запустили на территорию гольф-клуба дрон, который вёл видеосъёмку досуга бывшего главы Белого дома.

Барак Обама, возмущённый подобной настырностью, попытался клюшкой запустить мяч прямо в беспилотник, то ли сделав перед этим несколько предупредительных замахов, то ли попросту промахиваясь.

Однако мяч не достиг своей цели, и бывшему президенту пришлось продолжить игру, уже не обращая внимания на дрон.