Число погибших в результате наезда автомобиля в Мельбурне выросло. Под колесами машины погибло пять человек. Ранее сообщалось о трех жертвах.

Трехмесячный мальчик скончался в больнице 22 января от полученных травм. В клинике остаются около двух десятков человек, получивших серьезные травмы.

Полиция не может допросить преступника. Накануне злоумышленник, раненый при задержании в плечо, был прооперирован. Врачи пока не пускают к нему полицейских.

В Мельбурне сейчас проходит чемпионат Австралии по теннису. На спортивное мероприятие съехались тысячи туристов из разных стран. Наезд произошел около места, где проходят соревнования. 26-летний мужчина специально протаранил толпу. Правоохранители не считают инцидент терактом. Ранее злоумышленник уже попадал в их поле зрения в связи с проявлениями насилия, употреблением наркотиков и психическими проблемами.