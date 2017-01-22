Боксер Майк Тайсон выпустил собственный клип, в котором спел рэп. Выход нового клипа привел к конфликту между Брауном и Soulja Boy, решать который мужчины решили на ринге.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выпустил собственный клип с R&B-исполнителем Крисом Брауном. Трек получил название «If You Show Up». Крис Браун в треке выразил свое недовольство рэпером Soulja Boy, сообщают ИноСМИ.

В клипе известный боксер спел реп вместе с девушками. А между Брауном и Soulja Boy начался конфликт, но решать его мужчины решили на ринге. Поэтому они станут соперниками на боксерском поединке уже весной 2017 года. К поединку Брауна будет готовить Тайсон, а тренером Soulja Boy будет Флойд Мейвезер.

Добавим, что сейчас клип собрал 902 980 просмотров.