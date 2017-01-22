Взаимодействие с США необходимо для обеспечения долгосрочного перемирия и политического урегулирования в Сирии.

Как передают РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы обратились к Вашингтону с просьбой направить в Астану представительную делегацию», — сообщил глава МИД Турции журналистам в Вашингтоне, где он находится с визитом. Его цитирует агентство Anadolu.

Чавушоглу также заявил о недостаточной поддержке Вашингтоном шагов Анкары по борьбе с террористической группировкой «Исламского государство» в Сирии.

«Американцы заявили, что не окажут поддержки операции «Щит Евфрата», в случае, если отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые ВС Турции, продвинутся от турецкой границы вглубь Сирии на расстояние более 20 километров», — отметил глава МИД Турции.

По его словам, поддержка ВС США антитеррористической операции Турции в районе сирийского города Эль-Баб носит символический характер. «Мы готовы к более активному взаимодействию в борьбе с террористами, о чем заявили представителям новой администрации США», — отметил турецкий министр.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации Ирана, Турции и России.

Как заявили в госдепе, США не будут направлять на переговоры в Астану отдельную делегацию из Вашингтона, представлять на переговорах американскую сторону будет посол США в Казахстане Джордж Крол.