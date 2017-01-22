Переговоры по сирийскому урегулированию начнутся в понедельник в 13.00 и, предположительно, завершатся в такое же время во вторник.

Как передают РИА Новости, об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

“Переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны. Переговоры завершатся 24 января в 13:00 (предположительно)”, — говорится в памятке для журналистов, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana.

“Следует иметь в виду, что переговоры будут проходить за закрытыми дверями”, — отмечается в документе.