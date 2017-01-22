Задержанным в ходе протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне предъявлены обвинения по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечают в офисе федерального прокурора округа Колумбия, подобные обвинения соответствуют статусу тяжкого преступления, которое грозит сроком лишения свободы до 10 лет и штрафом в размере до $250 тысяч.

Сообщается, что в настоящее время задержанных выпускают под залог, а суды над ними состоятся в феврале.

20 января в Вашингтоне протестующие устроили погромы. Полиции пришлось применить против активистов слезоточивый газ и шумовые гранаты. Были задержаны 217 человек.