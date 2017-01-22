Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на заявление вице-министра обороны страны Бартоша Ковнацкого.
Отмечается, что ракетами будут оснащаться находящиеся на базах в Познани и Ласке истребители F-16.
Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на заявление вице-министра обороны страны Бартоша Ковнацкого.
Отмечается, что ракетами будут оснащаться находящиеся на базах в Познани и Ласке истребители F-16.
Дата: 2017/01/22 11:16
Раздел: Мир
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