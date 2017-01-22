На польскую авиабазу Кшесины прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса «воздух-поверхность».

Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на заявление вице-министра обороны страны Бартоша Ковнацкого.

Отмечается, что ракетами будут оснащаться находящиеся на базах в Познани и Ласке истребители F-16.

Ранее сообщалось, что Варшава и Вашингтон подписали соглашение о начале поставок крылатых ракет JASSM-ER из США в Польшу. Стоимость контракта составила 940 млн злотых (около $230 млн).