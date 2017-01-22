В Чили объявили режим чрезвычайной ситуации в центральных районах страны, охваченных сильными лесными пожарами.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, пожары начались около недели назад и быстро распространились на большую территорию из-за аномальной жары, установившейся в стране в летний период.
Сейчас общая площадь возгораний составляет около 63 тысяч гектаров, в нескольких провинциях страны бушуют около 70 пожаров.
Сообщается, что по последним данным, в результате ЧП пострадали около 200 человек, разрушено около 40 домов.
Напомним, пожар в частном доме в Херсонской области привел к гибели трех человек.