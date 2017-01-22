Экс-президент США Джордж Буш-старший идет на поправку после госпитализации из-за обострения пневмонии. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Джим Макгарт в своем Twitter.

«После нескольких проведенных дней покоя, состояние здоровья президента и госпожи Буш продолжают улучшаться в течение последних 24 часов», — написал он.

Отметим, 18 января в США госпитализирован бывший президент страны Джордж Буш-старший. Бывший президент США находится в методистском госпитале при Техасском медицинском центре.

Напомним, ранее в 2015 году Буш-старший попал в больницу с переломом шейного позвонка.