Певица Мадонна во время выступления на «Марше женщин» в Вашингтоне несколько раз нецензурно выразилась в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает The Hollywood Reporter.

Обращаясь к присутствующим на митинге — около 500 тыс. человек — она начала высказывать замечания, которые были адресованы Трампу. Она заявила, что наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди».

«Для наших недоброжелателей, которые настаивают на том, что этот марш никогда и ни к чему не приведет. Пошли вы», — сказала она и повторила нецензурное слово еще раз.

Также она добавила, что «думала о взрыве» Белого дома.

«Да, я злая и возмущённая. Да, я очень много думала о том, чтобы взорвать Белый дом. Но я знаю, что это ничего не изменит и нам не стоит отчаиваться», — сказала Мадонна.

Ведущая CNN извинилась за инцидент перед зрителями. «Мы от этого воздержимся, — сказала сотрудница телеканала. — Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать».

В ходе дальнейшего выступления Мадонна спела песню Express Yourself («Самовыражайся»), в которой изменила текст на ругательства в адрес президента США.