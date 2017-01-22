По словам Франциска, Адольф Гитлер не захватывал власть, он был избран народом. Папа римский предупредил об опасности нынешнего усиления популизма в Европе.

Папа римский Франциск видит параллели между нынешним укреплением позиций популистских движений в Европе и историческими событиями в Веймарской республике в начале 30-х годов прошлого века, где на фоне экономического кризиса и высокой безработицы резко усилились позиции ультраправых партий. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в интервью испанской газете El Pais, которое она разместила в воскресенье, 22 января, на своем сайте.

«Гитлер не захватывал власть, он был избран народом и нанес своему народу огромный ущерб. Во времена кризиса нам отказывает способность трезво мыслить», — предупредил Франциск. 1933 год в Германии был «типичным», считает папа римский. Страна находилась в состоянии кризиса и искала свою идентичность. «И тогда пришел этот харизматический лидер и пообещал дать им (немцам — Ред.) идентичность. Но он дал им искаженную идентичность, и мы знаем, что случилось потом», — сказал глава Римско-католической церкви.

По его словам, люди «с помощью стен и колючей проволоки пытаются защититься» от тех, кто, как им кажется, угрожает «отобрать их идентичность». Это не означает, что национальные границы не надо контролировать, оговорился папа римский. Страны, которым угрожает терроризм, имеют основания даже для более строгого контроля, отметил он, добавив, что «ни одна страна не уполномочена отбирать у своих граждан право на диалог с соседями».

В то же время глава Римско-католической церкви призвал Европу больше делать для интеграции беженцев. В противном случае европейскому сообществу может грозить формирование новых гетто, подобных коммуне Моленбек в Брюсселе, населенной преимущественно выходцами из африканских стран, подчеркнул он.