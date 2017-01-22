Наиболее вероятно, что останки принадлежат убитым боевиками иракским солдатам В северо-центральной части Ирака, на территории президентского дворца в Тикрите обнаружили массовое захоронение с 89 тел погибших.

Об этом сообщил представитель спецслужб Ирака на условиях анонимности, передает DW. Как указано, наиболее вероятно, что останки принадлежат убитым боевиками «Исламского государства» солдатам.

Предполагают, что эти солдаты были захвачены во время побега с военной базы неподалеку в середине 2014 года, когда ИГ установило контроль над значительной частью севера и запада Ирака. На этих территориях проживают преимущественно мусульмане-сунниты, к этому направлению ислама относят себя и боевики ИГ.

Тогда исламисты заявили, что казнили около 1700 солдат неприемлемой для них шиитской ветви ислама, тогда как 800 солдат-суннитов якобы «помиловали». Как известно, Тикрит был освобожден от ИГ в марте 2015 года. В ходе расследования правозащитники из организации Human Rights Watch выяснили, что массовые казни происходили в дворцовом комплексе.

После изгнания ИГ в городе обнаружили уже несколько массовых захоронений. Напомним, ранее армия Ирака взяла под контроль восточный Мосул, который ранее контролировался террористами «Исламского государства».