Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что избрание Дональда Трампа президентом США ознаменовало собой конец старого мироустройства. Таким мнением он поделился в ходе интервью немецкому Bild.

«С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века. Какие представления об устройстве мира утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остаётся открытым», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что на это время неопределённости выпало огромное число важных вещей, поэтому «на кону стоит очень многое».