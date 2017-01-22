Один из блоков АЭС остался без энергоснабжения из-за неполадок на линии электропередачи.

Энергоснабжение подстанции и первого энергоблока Армянской атомной электростанции днем в субботу было прервано в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи.

Какпередает Интерфакс, об этом сообщила советник премьер-министра Армении Шушан Сардарян.

«Сегодня в результате аварийного отключения на высоковольтной линии электропередачи сработала дифференциальная защита, в результате чего на атомной электростанции полностью были обесточены подстанция 110 кВ и первый энергоблок. Впоследствии из-за дифференциальной защиты «блок-генератор-трансформатор» отключился блоковый трансформатор, в результате чего атомная электростанция была частично разгружена», – сказала Ш.Сардарян.

По ее словам, о ситуации с интервалом в 30 минут министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов докладывал премьер-министру.

Ш.Сардарян сообщила, что в результате аварии в оперативном порядке был загружен третий энергоблок Разданской тепловой электростанции, а в соответствии с армяно-грузинским межправсоглашением о поставках электроэнергии в аварийных ситуациях нехватка электроэнергии восполнялась поставками из Грузии.

По словам советника премьера, вечером авария была устранена.

«Причина аварии на линии электропередачи – образовавшийся лед в результате установившейся в последний месяц морозной погоды. Перебоев с электроснабжением населения не было. Атомная электростанция работала недогруженной, но в обычном режиме. В настоящее время атомная электростанция работает в полной загрузке. Электроснабжение системы осуществляется в полном объеме», – сказала Сардарян.