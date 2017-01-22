Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров. Об этом сообщил в воскресенье утром РИА Новости руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что делегация правительства Сирии прибудет в Астану позже.