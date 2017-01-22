По меньшей мере 23 человек погибли, еще порядка 100 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в Индии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По его данным, с рельсов сошли семь вагонов поезда и локомотив, инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш.

Как уточняет издание Times of India, поезд следовал в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Причина инцидента пока неизвестна.

На месте проводится спасательная операция, пассажиров поезда эвакуируют. Пострадавших доставили в две близлежащие больницы. Движение поездов на линии приостановлено.