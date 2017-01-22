Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли и вновь заявил, что необходимо уничтожить запрещенную в США, России и других странах террористическую группировку «Исламское государство». Об этом сообщают РИА Новости.

«Надо избавиться от ИГ, иного выбора у нас нет… Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли», — сказал Трамп, выступая перед сотрудниками ЦРУ.

По его словам, США «не использовали настоящие возможности» в борьбе с терроризмом.