Президент страны -агрессора — Армении Серж Саргсян на встрече с демобилизованными военнослужащими, заявил, что переговоров о размещении миротворцев в зоне карабахского конфликта никогда не велись.

«Однозначно, что после разрешения карабахской проблемы, в конце концов, здесь будут размещены миротворцы, но для сторон должны быть приемлемы состав и принципы этих сил. Но такие переговоры не велись, поскольку по другим пунктам не было согласия», — сказал С.Саргсян.

По его словам, разговоры о возвращении Азербайджану земель без статуса Карабаха — бред.

«Самое важное для армянской стороны добиться такого статуса для Нагорного Карабаха, который позволит его населению вечно жить на своей земле. А кто готовится отдать землю, о какой земле речь и в обмен на что – второстепенные разговоры? Не верьте им»,-заявил президент страны-оккупанта.

Он заявил, что Армения не должна вступать в гонку вооружений с Азербайджаном, и приобретать то же оружие.

По словам С.Саргсяна, если азербайджанская сторона приобретает самолеты и танки за миллионы долларов, то Армения должна приобретать средства ПВО, противотанковые средства. В закупке вооружений Армения должна вести точный расчёт, добавил он.

«Мы не должны повторять Азербайджан. То есть, если Баку покупает самолёт за 30 миллионов долларов, нужно за меньшую сумму приобретать средства ПВО. Я не говорю, что самолетов у нас не должно быть. Мы должны иметь самое необходимое. Или, если азербайджанская сторона покупает за 2,5 – 3 миллиона долларов T-90 или T-92, то нужно в первую очередь покупать противотанковые средства, которые гораздо дешевле. И поскольку мы не стремимся к наступательным действиям, противотанковых средств в таком случае более чем достаточно»,- заявил Саргсян.