Иларио Лаккетта, мэр итальянского города Фариндола, рядом с которым располагается отель, заваленный снегом в результате лавины, подаст в суд на издание Charlie Hebdo за карикатуру на этот инцидент.

Как передает Газета.ру со ссылкой на Rainews24, французское издание Charlie Hebdo опубликовало в фейсбуке карикатуру, на которой изображена фигура Смерти, катящаяся с горы, с двумя косами вместо лыжных палок. Подписи к рисунку гласят: «Выпал снег. Но он будет не для всех».

Лаккетта назвал данный рисунок оскорбительным и заявил, что начал готовить иск в суд на французское издание.