Около 25 млн человек взялись за руки и выстроили живую цепь в индийском штате Бихар в знак поддержки введенного в 2016 году закона о полном запрете продажи и употребления любых спиртных напитков на всей территории штата.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Hindustan Times, местные чиновники сообщили, что они сформировали самую длинную в мире цепь людей — 11 тысяч км — которая прошла через все 38 районов штата. По их словам, цепь была запечатлена с трех спутников, четырех учебно-тренировочных самолетов и с 40 дронов. Организаторы призвали Книгу рекордов Гиннесса зарегистрировать это событие.

Смысл акции состоял в том, что после введения антиалкогольного закона представители местной оппозиции выступили категорически против него. После этого население продемонстрировало солидарность с властями. Закон также одобрили премьер страны Нарендра Моди и духовный лидер Тибета Далай Лама.