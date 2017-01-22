Тридцать семь туристов из Таиланда были утром в субботу захвачены в заложники на территории мьянманского штата Карен бойцами местной вооруженной группировки из-за ареста таиландской полицией шести несовершеннолетних каренских секс-работниц и их проводника, сообщает РИА Новости со ссылкой на таиландскую газету Nation.

«Пограничные силы штата Карен», вооруженная группа каренского национального меньшинства Мьянмы, лояльная правительству страны и входящая в состав национальных вооруженных сил в качестве «местного пограничного ополчения», захватила 37 граждан Таиланда, которые пересекли границу в составе туристической группы по программе приграничного туризма, сообщает газета. Представители «пограничников» потребовали от Таиланда немедленного освобождения арестованных таиландской полицией в среду шести несовершеннолетних каренских девушек, прибывших в Таиланд в качестве секс-работниц и их каренского же проводника, которому было предъявлено обвинение в контрабанде людей.

Вечером в субботу, после продолжительных переговоров между каренскими «пограничниками», и военным властями соседней со штатом Карен провинции Таиланда, все заложники были освобождены и возвращены на родину, сообщает издание со ссылкой на командование таиландского приграничного военного округа.

«Пограничные силы штата Карен» несут основную тяжесть борьбы с вооруженными антиправительственными группировками этого штата, находящимися в состоянии конфликта с центральным правительством Мьянмы, подчеркивает издание.