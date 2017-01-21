В интернете популярность набрал один из роликов, который сняли в ходе инаугурации Дональда Трампа. На этом видео Хиллари Клинтон «сверлит» неодобрительным взглядом собственного мужа Билла Клинтона.

Из представленного в интернете видео отчётливо видно, что Билл Клинтон отвлёкся на время от того, что происходило на тот момент на сцене, при этом уделив своё внимание прочему объекту. При этом возникло масса предположений, что данным объектом выступила Иванка Трамп, являющаяся дочерью нового президента США Дональда Трампа.

Между тем пользователт соцсетей уже полным ходом комментируют данный эпизод. Они отмечают, что Билл не обратил ни малейшего внимания на то, что его жена в этот момент находилась в ярости. А прочие пользователи соцсети, предполагая, что Билл Клинтон внимательным образом рассматривает Иванку Трамп, считают, что бывший американский президент никогда не изменится.

Многие отмечают, что невозможно точно установить, на что именно смотрит бывший глава Соединённых Штатов, однако определённо, не на Хиллари Клинтон. Стоит отметить, что в поле зрения Билла Клинтона помимо Иванки Трамп также находилась супруга нового американского президента — Меланья Трамп.