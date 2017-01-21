«Марш женщин», который собрал тысячи участников по всему миру, выступающих против нового президента США Дональда Трампа, прошел в Антарктиде.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили организаторы акции на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

В одном из сообщений организаторов опубликована фотография группы мужчин и женщин на исследовательском судне в водах у побережья Антарктики. Все они держат в руках плакаты акции.

«Антарктика объявила о начале «Марша женщин», таким образом, движение теперь представлено на семи континентах», — написали организаторы в другом сообщении, разместив под сообщением фотографии пингвинов и плаката с изображением пингвина и надписью «Пингвины за мир».

Ранее сообщалось, что марши прошли по всему миру, в частности в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне и Токио. По словам организаторов, в Вашингтоне на акцию ожидают до 200 тысяч участников.