Главный советник президента Турции Ялчын Топчу считает необходимым создать буферную зону для беженцев в приграничных районах Сирии.

«Думаю, необходимо создать буферную зону в приграничных районах Сирии, чтобы туда могли прийти люди, бегущие от войны», — сказал Топчу в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24», передает РИА Новости.

По его мнению, «коалиционным силам нужно взять их под защиту, не вынуждая их скитаться по всему миру»

«Генсек ООН поддержал астанинский процесс и выразил надежду, что он будет результативным. Надеюсь, что принятые решения поддержат и другие страны и окажут содействие в положительном решении сирийского кризиса», — заключил Топчу.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации Ирана, Турции и России.