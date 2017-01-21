Президент Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом с инаугурационных балов глубокой ночью, начал свой первый день на посту президента с посещения утреннего молебна в вашингтонском Кафедральном соборе святых Петра и Павла — главном соборе Епископальной церкви США, передает ТАСС.

Однако руководство самой церкви не выражало радости в связи с избранием республиканца главой государства. Так, епископ Вашингтона Марианн Бьюд призналась в своем интернет-блоге, что разделяет «чувство негодования в отношении некоторых высказываний и действий избранного (на тот момент) президента». Тем не менее она подчеркнула, что считает своим обязательством приветствовать всех приходящих в церковь людей без исключения.

При этом пресс-служба собора подчеркнула, что молебен ознаменует собой «начало нового президентского срока благодаря молитве, чтениям и музыкальным выступлениям».

Национальный молитвенный завтрак — традиционная встреча нескольких тысяч последователей разных конфессий — проводится по инициативе членов Конгресса США. Традиция зародилась в 1933 году при Франклине Делано Рузвельте. На завтрак приглашается до 4 тыс. гостей из более 100 стран. Обычно это парламентарии, религиозные деятели, представители госструктур, общественных организаций и бизнес-сообществ, деятели искусства.

Считается, что этим мероприятием официально завершатся трехдневные празднества, связанные со вступлением Трампа в должность президента.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп после молитвенного завтрака посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления.

«Президент посетит ЦРУ во второй половине дня», — написал он на своей странице в соцсети Twitter. Спайсер подчеркнул, что Трамп поблагодарит более 300 представителей американского разведсообщества, которые будут присутствовать на встрече с ним в Лэнгли (Вирджиния).