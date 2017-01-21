Блогер Александр Лапшин, задержанный ранее в Минске по требованию Баку, извинился в письменной форме перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но не за посещение Карабаха, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на руководителя рабочей группы по защите Лапшина адвоката Ару Казаряна.

«Он на самом деле обратился к Алиеву, попросил у него прощения, однако Нагорный Карабах в письме не упоминается», — поясняет Казарян.

Консул Израиля в Белоруссии Юлия Рачински-Спивакова ранее сообщила, что Лапшин в ее присутствии подписал «письмо на имя президента Азербайджана, в котором он просит извинения за свои действия».

Палата адвокатов Армении обратилась к белорусским и российским коллегам с просьбой оказать содействие задержанному блогеру в предоставлении правовой помощи.