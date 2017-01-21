Азербайджанский ковроткач Даглар Сафаров сделал ковер с изображением 45-го президента США Дональда Трампа.
Как передает lent.az, ковер сегодня был отправлен в Белый дом.
Азербайджанский мастер Д.Сафаров начал работу над ковром еще в ноября прошлого года. Ковер соткан из шерсти.
Кроме ковра Сафаров отправил Трампу поздравительное письмо, в котом отметил, что создавал ковры для Джорджа Буша и Барака Обамы.
Сафаров поздравил Трампа и пожелал его здоровья.
Сафаров до сих пор создал ковры с изображением десятков мировых лидеров, с большинством которых встретился лично.