Подразделение телерадиокомпании Би-би-си проводит расследование в связи со взломом своего аккаунта в Twitter, в котором появилось фейковое сообщение о ранении президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Mirror.

«Срочная новость: президент Трамп получил огнестрельное ранение в руку на инаугурации», — говорилось в сообщении, появившемся в субботу в официальном аккаунте филиала Би-би-си в британском городе Нортгемптон.

Вскоре «твит» был удален. Затем в аккаунте появилось сообщение с извинениями, в котором говорилось, что он подвергся хакерской атаке. «На данный момент мы ведем расследование», — говорится в сообщении.

Торжественная церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу.

Ранее американский телеканал CNN показал сюжет, в котором подробно разбирал, что может произойти, если на Трампа и вице-президента Майка Пенса будет совершено покушение на церемонии инаугурации 20 января. Автор репортажа Брайан Тодд рассуждал, что в таком случае президентом станет кто-либо из уходящего кабинета Барака Обамы. Этот сюжет вызвал волну критику.