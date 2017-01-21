Уволен российский корреспондент телеканала Lider TV Анар Гасанов, который задал смелый вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову на пресс-конференции во вторник, 17 января.

Как сообщают наши источники, вопрос журналиста «какова будет позиция Москвы в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», на который С.Лавров ответил: «Это уже не является не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта», вызвал беспокойство в некоторых кругах.

Согласно информации, «ходатайство» о прекращении деятельности в России журналиста поднял лично посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. Он считает, что вопрос журналиста и ответ на него Лаврова нанес ущерб дружественным отношениям между нашими странами. Посол считает вопрос журналиста «провокационным» и даже оскорбил журналиста за это.

Однако, по мнению ряда экспертов, Анар Гасанов задал очень полезный вопрос, который показал региону и всему миру истинную политическую линию России по Карабаху.