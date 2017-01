В Париже 2 тыс. человек провели акцию протеста против вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, сообщает Газета.ру со ссылкой на телеканал BFMTV.

Цель демонстрантов — заявить протест против дискриминационных и расистских замечаний, сделанных новым президентом США во время его избирательной кампании.

Также митинги против Трампа прошли в Бордо, Марселн, Монпелье и Страсбурге.

Кроме того, Тбилиси присоединился к «Маршу женщин на Вашингтон» (Women’s March on Washington) против новоизбранного президента США Дональда Трампа – несколько десятков человек прошлись с транспарантами по центральному проспекту столицы до здания парламента Грузии.

Участницы акции в Тбилиси держали в руках яркие плакаты с главным лозунгом марша The Rise of the Woman = The Rise of the Nation («Возрождение женщины = Возрождение страны»), а также с лозунгами Build Bridges Not Walls («Стройте мосты, а не стены») и Woman Rights = Human Rights («Права женщины = Права человека»).

«Сегодня мы из Тбилиси присоединяемся к Женскому маршу в защиту прав женщин, за свободную и инклюзивную среду. Американцы, грузины, европейцы, азиаты — все мы объединились вокруг идеи равенства», — заявила одна из участниц марша в эфире телекомпании «Рустави 2».

Организаторы марша выступают против высказываний Трампа. Газета The Washington Post осенью 2016 года опубликовала архивную видеозапись 2005 года. На ней слышно, как Трамп в беседе с американским ведущим Билли Бушем позволяет себе ряд вульгарных и сексистских высказываний в отношении женщин.

Крупная акция протеста под названием «Марш женщин на Вашингтон», приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США, запланирована в субботу в американской столице, а также во многих других странах.

Организаторы в Вашингтоне заявили, что ожидают до 200 тысяч участников. Среди выступающих — активисты, актрисы, политические деятели. Например, в списке выступающих актриса Скарлетт Йоханссон, режиссер-документалист Майкл Мур, мэр Вашингтона Мюриэль Боузер, а также Анджела Дэвис — правозащитница, коммунист и педагог, широко известная в СССР в 70-е годы.

Организаторы протеста распространили четырехстраничную политическую программу, требования которой включают основные положения различных движений за права человека.

Они требуют обеспечения прав женщин, включая право на аборт, борьбу с насилием со стороны полицейских, равенства полов и рас.