Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала найти компромисс с президентом США Дональдом Трампом по вопросам торговли и расходах на оборону. Она отметила, что будет работать над тем, чтобы сохранить важные отношения Европы и США, передает Известия со ссылкой на Reuters.

«В своей инаугурационной речи он (Трамп) четко представил свои убеждения. В этой связи я хотела бы сказать две вещи. Во-первых, я твердо верю в то, что для нас всех будет лучше, если мы будем работать на основании правил, общих ценностях и совместных действиях в международной экономической и торговой системе, и делать свои взносы в военные альянсы. Во-вторых, трансатлантические отношения не станут менее важными, чем были до этого. Я буду работать над этим Даже если есть разные мнение, компромисс и решение могут быть найдены», — отметила Меркель.