Попытки оказать давление на Турцию и заставить ее свернуть с намеченных целей обречены на провал, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, сообщает агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, Турция не преклонит колени перед врагами, что неоднократно доказывала в течении всей своей истории.

«В борьбе с вызовами и угрозами отдают жизни сыны и дочери этой страны. К сожалению, это цена, которую мы отдаем за право называть эти земли Родиной», — сказал президент, напомнив, что буквально накануне на севере Сирии в борьбе с террористами ИГ погибли пятеро турецких военнослужащих.

Глава турецкого государства дал также высокую оценку позиции народа, предотвратившего попытку переворота 15 июля 2016 года.

Эрдоган отметил, что, недруги Турции используют и экономические механизмы давления, стремясь путем финансовых спекуляций ухудшить благосостояние граждан и ослабить темпы развития страны.

«Несмотря на трудности и преграды, проекты, реализуемые в Турции, будут доведены до конца. Враги стремятся к разрушению, а мы – к созиданию. На пути вызовов стоит единый и сплоченный турецкий народ», — сказал президент.

Далее глава государства принял участие в открытии новой ветки стамбульского метрополитена Картал-Тафшантепе.