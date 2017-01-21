В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили покушение на депутата Верховной рады. Об этом сообщил глава украинского ведомства Василий Грицак, передает Газета.ру со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Сегодня утром доложил президенту, что Служба безопасности Украины предотвратила на этапе исполнения покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата», — сказал Грицак, не назвав имя депутата.

По его словам, эта операция якобы контролировалась с территории России. Кроме того, украинские службы безопасности допускают, что к «организации покушения причастны спецслужбы России».

«Организатор покушения, уроженец России, который длительное время жил на территории Харьковской области, с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году выехал на территорию «ЛНР» », — сказал глава СБУ, добавив, что в настоящий момент организатор находится в российском Белгороде.

Грицак сообщил, что по подозрению в покушении задержаны два человека.