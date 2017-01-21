В первую пятерку наиболее популярных имен для новорожденных в Азербайджане за прошлый год вошли имена — Юсиф (3398), Захра (3008), Хусейн (2363), Нурай (2176) и Али (2197).

Как заявили Report в министерстве юстиции, с 2011 по 2017 год новорожденных чаще всего называли именем Юсиф. Так, в 2011 году этим именем было названо 4170 новорожденных, а в прошлом году — 3398. В целом, с 2013 года по настоящий момент именем Юсиф в Азербайджане нарекли около 17 тыс. новорожденных.

С 2011 по 2017 гг. следующими по популярности после имени Юсиф стали мужские имена Али и Хусейн.

С 2011 по 2017 гг. первое место среди наиболее популярных женских имен стало имя Захра, на втором и третьем месте — Нурай и Фатима.

В 2011 году 3756 новорожденных девочек были названы именем Захра, а в прошлом году — 3008. За последние пять лет этим именем были названы около 16 тыс. девочек, 10904 — названы именем Нурай, 10549 — Фатима.

Среди популярных имен, данных детям в прошлом году — Айлин (1667, за последние пять лет — 7657), Зейнаб (1863, за последние пять лет — 7655), Омар — (1752, за последние пять лет — 7366), Аян — (1354, за последние пять лет — 7299), Мухаммед — (1438, за последние пять лет — 6743).

Также в прошлом году мальчиков назвали именами — Мурад, Тунар, Угур, Айхан, Ибрагим, Кянан, Умид, Нихад, Хасан, Расул, Мехди, Эмиль, Исмаил, Фарид, Рамал, Амин, Рауль, Тунджай, Садиг, Ниджат, девочек — Марьям, Мелек, Аян, Медина, Дяниз, Хадиджа, Лейла, Сяма, Гюлай, Фидан, Инджи, Бану, Назрин, Дамла, Айсу, Айла, Нур, Айдан, Наргиз, Назлы, Нигяр, Нилай, Ляман и др.