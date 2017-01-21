Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в состав некоторых комиссии в связи с созданием Государственной службы безопасности и Службы внешней разведки, сообщает АПА.
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Дата: 2017/01/21 18:00
Раздел: Азербайджан
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